الدوبرداني: نواب نينوى يجتمعون لبحث الموازنة والوضع الأمني في المحافظة

الخليج 365/ بغداد

اعلن النائب عن نينوى شيروان جمال أغا الدوبرداني، أن نواب نينوى أجتمعوا في منزل النائب اسامة النجيفي، لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة والموازنة العامة".

وقال الدوبرداني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نواب نينوى أجتمعوا مساء اليوم في منزل النائب اسامة النجيفي، لبحث الأوضاع الأمنية في نينوى والموازنة العامة"، مبينا ان "المجتمعين أتفقوا على ضرورة تعديل الميزانية المخصصة لنينوى، والتي جاءت مجحفة وغير منصفة واطلاق التعيينات بما يناسب النسبة السكانية للمحافظة".

واضاف أن "هناك أجماع على أهمية التعديل على ميزانية نينوى، سيما والمحافظة منكوبة وتحتاج إلى رصد مبالغ كبيرة ليتسنى بنائها وأعمارها من جديد خصوصا الموصل"، مشيرا الى "اننا تطرقنا إلى الخروقات الأمنية التي شهدتها نينوى، وضرورة دعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتحسين أدائها ومنع تكرار ما جرى من خروقات هنا وهناك".

وتابع ان "الواجب يحتم علينا جميعا أن نتعاون ونتكاتف كنواب عن نينوى لتحسين مستوى العيش والخدمات للمواطنين وأن نمنع إلحاق الضرر بهم والوقوف على واقع الأمن والخدمات لنؤمن لأهلنا حياة حرة كريمة في ظل الأمن والأمان والأستقرار لنتحرك بأتجاه البناء والإعمار".