مصدر يكشف عن الشوارع التي ستفتح في المنطقة الخضراء الاحد المقبل

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر امني، الخميس، عن الشوارع التي سيتم افتتاحها في المنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الاحد المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حركة السير ستفتح امام المركبات في الطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء، بالاضافة الى فتح المخارج المؤدية الى ساحة الجندي المجهول القريبة من النفق الرابط بين كرادة مريم وساعة بغداد".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العمل جار على رفع الصبات والكتل الكونكريتية في هذه الشوارع من اجل جعلها سالكة امام حركة المركبات ابتداء من الاحد المقبل.

يشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بفتح المنطقة الخضراء امام حركة المركبات والمواطنين.

