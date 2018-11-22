الحكيم: مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار دعم واستقرار العملية السياسية

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس تيار الحكيم عمار الحكيم، الخميس، ان مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار دعم واستقرار العملية السياسية.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكيم التقى اليوم الهيئة السياسية لحزب الفضيلة الاسلامي وبحث معهم مستجدات الوضع السياسي على المستوى المحلي والاقليمي ومدى تأثر وتأثير العراق به، فضلا عن مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار".



ونقل المكتب عن الحكيم قوله، أن "مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار تمثل دعما واسنادا وعامل استقرار للعملية السياسية"، داعيا الى "تكثيف اللقاءات لعقد اللجان وتوزيع وتنسيق الادوار والمهام".

وجدد الحكيم دعمه للحكومة، داعيا الى "استكمال الكابينة الحكومية ليتسنى للحكومة تنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي".

