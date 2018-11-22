صالح من روما: هزيمة داعش وتشكيل الحكومة نقطة تحول في تاريخ العراق

الخليج 365/ بغداد

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أن هزيمة تنظيم "داعش" وتشكيل الحكومة نقطة تحول في تاريخ العراق، مؤكداً أن الوقت حان لحل القضايا الخلافية بين بغداد واربيل من خلال الدستور.

وقال صالح في كلمة له من روما على هامش مشاركته في مؤتمر حوارات المتوسط وتابعته الخليج 365، إن "هزيمة داعش وتشكيل الحكومة نقطة تحول في تاريخ العراق"، موضحاً أن "هزيمة داعش نجاح مدهش للقوات المسلحة والجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي الذي تم تعبئته بفتوى السيد السيستاني".

ولفت رئيس الجمهورية الى ان "هناك فرصة لاعادة توجية مسار العراق ودفع البلاد نحو الرخاء والاستقرار"، مشدداً بالقول "ما تزال هناك قضايا خلافية بين والاقليم والحكومة وقد حان الوقت لحل هذه اقضايا من خلال الدستور".

ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء امس الاربعاء، الى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط.