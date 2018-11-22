البارزاني يؤكد لعبد المهدي "ثقته العالية" بالحكومة والتعاون لتعزيز العلاقات

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، "ثقته العالية" بالحكومة والتعاون لتعزيز العلاقات، فيما اشاد عبد المهدي بـ"دور" البارزاني في "اسقاط الدكتاتورية".

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عبد المهدي استقبل اليوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له"، مبينا ان "البارزاني التهنئة بتشكيل الحكومة، واكد ثقته العالية برئيس الوزراء ودعمه الكامل له وللحكومة والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات".



واضاف المكتب، أن "اللقاء شهد بحث الاوضاع السياسية والعامة في البلد والقضايا ذات الاهتمام المشترك والاستمرار بالتنسيق المشترك في محاربة الارهاب وخلاياه النائمة".

من جهته، اكد عبد المهدي على "اهمية حل الاشكالات وتعزيز المكاسب المتحققة"، مشيدا بـ"دور مسعود بارزاني في اسقاط الدكتاتورية ونضاله الكبير ضدها في العملية السياسية ودوره الكبير في مرحلة العراق الجديد".

