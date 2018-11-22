الفياض والبارزاني يؤكدان اهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد واربيل

الخليج 365/ بغداداكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على اهمية تعزيز التعاون المشترك بين حكومتي بغداد واربيل.

وقال مكتب الفياض في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي استقبل في مكتبه ببغداد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية التي يمر بها البلاد"، مبينا ان "الجانبين شددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين حكومتي المركز والإقليم للنهوض بواقع البلاد".



ونقل المكتب عن الفياض تاكيده على "ضرورة استثمار الأجواء الإيجابيّة وروح الثقة بين الجانبين لحل المشاكل العالقة".