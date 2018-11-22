وفد نيابي فرنسي يؤكد لعبد المهدي استمرار دعم باريس لبغداد

الخليج 365/ بغدادقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، إن هناك توجها بأن تكون الحكومة الحالية حكومة خدمات وتنمية اقتصادية بعد سنوات من الحرب، فيما أكدت رئيس وفد لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي ماربيل دو سارنيز استمرار باريس بدعم بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "وفد لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي برئاسة رئيس اللجنة ماربيل دو سارنيز".



وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإعمار العراق ومساهمة فرنسا فيه والأوضاع في المنطقة والحرب على الارهاب".

وتابع، أن "دو سارنيز السيد هنأت عبد المهدي بتشكيل الحكومة، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع العراق وتطلعها لتعزيز التطور والاستقرار والنجاح، كما اكدت استمرار دعم بلادها للعراق في جميع المجالات".

ولفت عبد المهدي، بحسب البيان، إلى أن "العراق مع تعزيز وتطوير التعاون مع فرنسا وأن يكون لها دور في إعمار العراق، وكذلك توطيد العلاقات مع الدول على أساس المصالح المشتركة وسيادة العراق واستقلال قراره".

وأكد عبد المهدي، أن "لدينا توجها بأن تكون الحكومة الحالية حكومة خدمات وتنمية اقتصادية بعد سنوات من الحرب"، مشيراً إلى أنه "بموازاة هذا التوجه فاننا نستمر بتتبع الخلايا الارهابية للقضاء عليها".

