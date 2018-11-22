إنتخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر للبروتوكول الخامس من إتفاقية "CCW"

الخليج 365/ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن انتخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر للبروتوكول الخامس من إتفاقية "CCW".
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "العراق إنتُخب رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر، للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب (ERW) لإتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يُمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر(CCW)".
وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ذلك جرى خلال انعقاد أعمال المؤتمر الثاني عشر للبرتوكول الخامس في مقر الأمم المُتحدة في جنيف".
أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن انتخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر للبروتوكول الخامس من إتفاقية "CCW".
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "العراق إنتُخب رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر، للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب (ERW) لإتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يُمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر(CCW)".
وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ذلك جرى خلال انعقاد أعمال المؤتمر الثاني عشر للبرتوكول الخامس في مقر الأمم المُتحدة في جنيف".
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