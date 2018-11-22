بالفيديو.. اهالي المعامل يوجهون تهديدا للمؤسسات التربوية

الخليج 365/ بغداد
وجه اهالي منطقة المعامل شرقي بغداد، تهديدا الى المؤسسات التربوية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال احد ابناء المنطقة خلال مقطع فيديو حصلت الخليج 365، عليه انه "بسبب معاناة الاهالي من سوء الخدمات في جانب التربية والتعليم، وبعد مناشدات ولقاءات مع المسؤولين في التربية والوعود التي لم تنفذ الى اليوم، ندعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل للاستجابة لمطالبنا واحتواء الازمة".
واضاف انه "تم منح فترة سبعة ايام للاستجابة الى مطالبنا"، مشيرا الى انه "بخلاف ذلك ستكون هناك وقفة احتجاجية لاهالي المنطقة امام مديرية التربية في الرصافة وغلق المؤسسات التربوية وفي جميع احياء المنطقة".
وجه اهالي منطقة المعامل شرقي بغداد، تهديدا الى المؤسسات التربوية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال احد ابناء المنطقة خلال مقطع فيديو حصلت الخليج 365، عليه انه "بسبب معاناة الاهالي من سوء الخدمات في جانب التربية والتعليم، وبعد مناشدات ولقاءات مع المسؤولين في التربية والوعود التي لم تنفذ الى اليوم، ندعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل للاستجابة لمطالبنا واحتواء الازمة".
واضاف انه "تم منح فترة سبعة ايام للاستجابة الى مطالبنا"، مشيرا الى انه "بخلاف ذلك ستكون هناك وقفة احتجاجية لاهالي المنطقة امام مديرية التربية في الرصافة وغلق المؤسسات التربوية وفي جميع احياء المنطقة".
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