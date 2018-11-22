تربية البصرة تعلن مصادقة المالية على 2041 درجة وظيفية تعويضية

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية التربية في البصرة، الخميس، أن وزارة المالية صادقت على تخصيص 2041 درجة وظيفية تعويضية، وأعربت عن أملها بأن تسهم تلك الدرجات في معالجة مشكلة نقص الكوادر التربوية والتعليمية.

وقال مدير قسم الإعلام في المديرية باسم القطراني في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد جهود كبيرة بذلتها إدارة المديرية بالتعاون مع الحكومة المحلية صادقت وزارة المالية على الدرجات التعويضية الخاصة بمديرية التربية في البصرة".



وبين القطراني، أن "الدرجات يبلغ عددها 2041 درجة، وسيتم الاعلان بعد أيام عن تفاصيلها وآلية التقديم عليها"، مضيفاً "نأمل أن تساهم هذه الدرجات في معالجة مشكلة نقص الكوادر التربوية والتعليمية".

يذكر أن قطاع التربية في البصرة يواجه تحديات ومشاكل عديدة معظمها ناجمة عن ضعف التخصيصات المالية، ومنها مشكلة نقص المباني المدرسية، حيث تحتاج المحافظة بحسب تقديرات رسمية الى بناء اكثر من 600 مدرسة جديدة، وبسبب ذلك النقص نشأت خلال الأعوام الماضية ظاهرة تناوب أكثر من مدرسة على الدوام في بناية واحدة، كما تعاني المديرية من نقص الكوادر التربوية والتعليمية، الأمر الذي اضطر الحكومة المحلية في البصرة قبل أعوام قليلة الى التخفيف من حدة المشكلة من خلال توظيف المئات بصيغة عقود للعمل كمدرسين ومعلمين في المدارس الحكومية.

