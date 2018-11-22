قيادية كردية: أي اتفاقات يبرمها بارزاني في بغداد غير ملزمة لإقليم كردستان

الخليج 365/ بغدادوصفت قيادية في حركة "التغيير" الكردية، الخميس، زيارة مسعود بارزاني الى بغداد بأنها "زيارة حزبية"، مشيرة الى أن أي اتفاقات يبرمها "غير ملزمة" للاقليم او الشعب الكردستاني، معتبرة في الوقت نفسه تلك الزيارة لتقسيم الكعكة والحصول على مكاسب اضافية للحزب في المناصب الحكومية.

وقالت تافكة احمد في حديث لـ الخليج 365، ان "زيارة بارزاني الى بغداد هي بصفته الحزبية رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي زيارة لاتمثل الشعب الكردستاني لان هنالك من يمثلوهم في برلمان الاقليم"، مبينة ان "جميع القرارات او الاتفاقات التي سيبرمها بارزاني مع القوى السياسية او الحكومية خلال زيارته الى بغداد فهي غير ملزمة للاقليم كونها اتفقية حزبية لا اكثر".



واضافت احمد، ان "ممثلي شعب كردستان موجودين حاليا في البرلمان الاتحادي وبرلمان اقليم كردستان وهم اصحاب الحق والتخويل في الحديث باسم الشعب الكردستاني خاصة ان الحكومة الحالية بالاقليم هي حكومة تصريف اعمال"، لافتة الى ان "زيارة بارزاني الى بغداد من اجل تقسيم الكعكة واستحصال مكاسب اكبر للحزب في المناصب المتبقية الحكومية والتنفيذية".

وكان مسعود بارزاني وصل اليوم الى العاصمة بغداد، لاجراء مشاورات مع الكتل السياسية بشأن التطورات الاخيرة للعملية السياسية.

وتعد زيارة بارزاني الى بغداد هي الاولى منذ الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان عن العراق الذي اجري في 25 ايلول 2017.

