الصدر يوجه رسالة "للمعتدلين السنة"

الخليج 365/ بغدادوجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، رسالة الى "السنة المعتدلين"، فيما اشار الى ان الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم الفاسدين.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم الفاسدين"، مبينا ان "الصحوة العراقية قادمة ضد الثلة السياسية الظالمة".

واضاف ان "الصحوة العربية قادمة ضد السياسيين الذين دقوا اسفين الطائفية"، مخاطبا "السنة المعتدلين بالقول (قد وقع الظلم والحيف عليكم)".



واكد الصدر للسنة المعتدلين "كل من وصل للبرلمان باسمكم لا يعير لكم اي اهمية او اهتمام، كما وقع علينا وها نحن نغير بعض واقعنا السياسي المرير"، مبديا استعداده لـ"التعاون معكم لتغيير ما ترغبون تغييره".

وتابع ان "اسبوع الوحدة يجمعنا".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 19 تشرين الثاني الحالي، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

