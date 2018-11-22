بالوثيقة.. مجلس بغداد يمدد الترشيح لمنصبي المحافظ والنائب الفني للمحافظ

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، الخميس، عن تمديد الترشيح لمنصبي المحافظ النائب الفني للمحافظ الى يوم الخميس المقبل.

وقال العضاض في وثيقة تلقثت الخليج 365، نسخة منها انه "تقرر تمديد باب الترشيح لمنصبي محافظ بغداد والنائب الفني لمحافظ بغداد لغاية يوم الخميس الموافق الـ29 من تشرين الثاني الحالي".

واضاف انه "يتم التقديم الى مكتب رئيس المجلس خلال اوقات الدوام الرسمي".

