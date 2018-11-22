نقابة المحامين تطالب بتعديل قانون المحاماة في العراق

الخليج 365/ بغدادطالبت نقابة الصحفيين العراقيين، الخميس، بتعديل قانون المحاماة في العراق، فيما شددت على ضرورة تعضيد العلاقة والشراكة بين نقابة المحامين ومجلس النواب.

وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي في بيان تلقت السومريةى نيوز، انها "التقت بنائب رئيس البرلمان حسن كريم، ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان فائق الشيخ علي"، مبينة ان "نائب رئيس البرلمان تحدث حول أهمية نقابة المحامين كأهم مؤسسة قانونية في العراق وضرورة تعضيد العلاقة والشراكة بين نقابة المحامين ومجلس النواب باعتبارها جهة قطاعية قانونية".



وأشارت اللامي إلى أنها "ناقشت مع اللجنة القانونية النيابية اهمية تعديل قانون المحاماة وبما ينسجم مع التطور والتغيير الذي حصل في منظومة الدولة العراقية".