بالصور.. ضبط قطع نقدية لـ"داعش" بالموصل واسترجاع 29 قطعة أثرية

الخليج 365/ بغدادأكملت محكمة تحقيق الموصل، الخميس، استرجاع 29 قطعة أثرية مسروقة عثر عليها في مضافات تنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة تحقيق الموصل واستنادا إلى تحقيقات مع متهمين مفرقة قضاياهم ومعلومات استخبارية دقيقة ضبطت (26) قطعة نقدية أثرية في منطقة السرجخانة بالتعاون مع الأجهزة الامنية المتخصصة".



واضاف مراسل المركز أن "المحكمة اجرت التحقيق استنادا للمادة (45) من قانون الاثار والتراث".

فيما اوضح ان "المحكمة ضبطت ثلاث قطع فخارية اثرية قديمة أخرى في احد مضافات داعش المهدمة في الجانب الايمن من المحافظة في منطقة الموصل القديمة"، لافتا الى أن "محكمة تحقيق الموصل اصدرت قراراتها واجراءاتها التحقيقية وفقا لاحكام المادة (40) من قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".



