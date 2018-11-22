سائرون: قطر والامارات وتركيا تقدم عروضاً حول وزارة الدفاع العراقية

الخليج 365/ بغدادكشف نائب عن تحالف سائرون، الخميس، عن وجود تدخلات ومفاوضات وعروض قدمتها قطر والامارات وتركيا حول وزارة الدفاع.

وقال النائب بدر الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "تأخيراً واضحاً يجري في اختيار مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية"، مشيرا الى عدم وجود اتفاق حتى اللحظة بشأن مرشح وزارة الدفاع".

وأضاف الزيادي أن "الكلام بات كثير عن مرشح وزارة الدفاع وهو ماتحدث عنه الصدر مؤخرا بتغريدته"، لافتا الى ان "هناك تدخلات خارجية من قطر وتركيا والامارات ومفاوضات من تلك الدول وهذه الامور لاتخفى على احد وهي تدخلات وعروض واضحة".



ولفت الى أن كتلته (سائرون)، "تطالب عبد المهدي بان يختار شخصيات تكنوقراط مهنية"، مشددا على أن "يعلن امام وسائل الاعلام بالاسماء من يمارس الضغوط عليه".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 19 تشرين الثاني 2018، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

