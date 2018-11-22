نائب عن سائرون: تغريدة الصدر لم تكن للعامري

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن تحالف سائرون ، الخميس، ان تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم تكن رسالة محددة الى زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مشيراً الى أنها رسالة عامة لجميع القوى والشخصيات السياسية ومن بينها رئيس الوزراء.

وقال بدر الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "رسالة السيد مقتدى الصدر لم تخصص او تحدد بكتلة البناء او شخص زعيم تحالف الفتح هادي العامري"، مبينا أنها "رسالة عامة لجميع القوى والشخصيات السياسية ومن بينها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".



ولفت الى أن "عبد المهدي تحدث سابقا عن الدولة العميقة بكل صراحة في اشارة منه، الى عمليات البيع والشراء للمناصب والوزارات".

وقال الزيادي ايضا، ان "وزارتي الدفاع والداخلية يجري فيهما تأخير واضح وخاصة الدفاع التي لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة"، لافتا الى أن الكلام كثير عن الدفاع وهو ماتحدث عنه الصدر بتغريدته".

وأوضح الزيادي، ان "تغريدة الصدر كانت رسالة للجميع وللاعلام وهي لاتخص وزارات محددة، بينما هناك احاديث جرت بالهاتف سابقا بين الصدر والعامري وتوصلا خلالها الى الكثير من الاتفاقات التي تم توضيحها بينهما حول العديد من القضايا".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فــي 19 تشرين الثاني 2018، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

