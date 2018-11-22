نائب عن حزبه: بارزاني في بغداد للبدء بعملية سياسية جديدة في العراق

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الخميس، أن زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد تأتي دعما للحكومة الاتحادية ونهجها في التغيير والبدء بعملية سياسية جديدة في العراق، فيما لفت الى ان اللقاءات الرئيسية ستكون مع رئيس الوزراء وبعض القيادات السياسية والاجتماعية.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك ضرورة لوجود قوي لاقليم كردستان في بغداد خلال المرحلة الحالية"، مشيرا الى أن "رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هو شخصية قوية وله تأثير كبير جدا في القرار بالاقليم ، بالتالي فان وجوده في بغداد سيكون له الاثر الكبير في توطيد العلاقة بين الاقليم والمركز".



وبين ان "الديمقراطي الكردستاني قد حصد اعلى الاصوات في الاقليم خلال الانتخابات البرلمانية العامة وكذلك في انتخابات برلمان الاقليم مايعطيه الثقل الواضح والمهم في القرار".

واضاف برواري ان "الزيارة مهمة لتطبيع الاوضاع وارسال رسالة ايجابية برغبة قيادات الاقليم بالتواصل الحقيقي مع بغداد وتطبيق الشراكة الحقيقية في الحكم"، لافتا الى ان "اللقاءات الرئيسية تكون مع رئيس مجلس الوزراء اضافة الى بعض القيادات السياسية والاجتماعية".

واشار برواري الى ان "مطالب الاقليم سبق وان تم تقديمها بورقة التفاوض الكردية خلال مراحل تشكيل الحكومة من الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كما ان الملاحظات حول الموازنة تم تقديمها من ممثلينا في اللجنة المالية البرلمانية والحكومة الاتحادية بوجود الوفد الفني عالي المستوى من الاقليم بالتالي فلا نعتقد ان بارزاني سيطرح هذه الامور خلال زيارته الى بغداد"، مشددا على ان "وجود البارزاني في بغداد هو لدعم الحكومة الاتحادية ونهجها في التغيير والاصلاح والتوصل الى رؤية مستقبلية مشتركة وتوحيد وجهات النظر والبدء بعملية سياسية جديدة في العراق".

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وصل ، الاربعاء 21 تشرين الثاني 2018، الى العاصمة بغداد، وتعتبر هذه الزيارة الاولى بعد اجراء استفتاء الاستقلال عن العراق منذ اكثر من سنة.

