الخزعلي يدعو الحكومة إلى وضع خطة شاملة للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي

الخليج 365/ بغداددعا الأمين العام لحركة "أهل الحق" قيس الخزعلي، الخميس، الحكومة إلى وضع خطة شاملة للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي.

وقال الخزعلي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "في عيد الطالب‬ العراقي.. كل الدعم والاسناد لطلبتنا الأحبة الأعزاء، نتمنى لهم التوفيق والنجاح، فبهم الأمل وهم ضمانة المستقبل".

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وأضاف الخزعلي في تغريدته، "نتمنى من حكومتنا وهي في بداية مشوارها أن تضع خطة شاملة للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي لما يرقى لطموحات أجيال العراق".

