بالجدول.. ترسبات الامطار الساقطة بالعراق خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية بالملم.

واظهر الجدول ان "اكثر المناطق في العراق لم تشهد تساقط للامطار الا في بعض المناطق الشمالية".

وبين ان "منطقة عقرة شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية 10.2 ملم، تلاها مصيف صلاح الدين وبواقع 1.8 ملم، تلتها مدينة زاخو وبواقع 1.4 ملم".

وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:

