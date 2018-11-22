الهجرة تعيد 327 لاجئا عراقيا من تركيا

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، عن اعادة نحو 327 نازحا عراقيا من تركيا إلى مناطق سكنهم فى مدينة الموصل.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ستار نوروز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية) للنازحين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار"، موضحا أن "الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل ومركز إدارة اللازمات المشتركة أعادت اليوم (327) نازحا عراقيا من تركيا برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك لإيصالهم إلى مناطق سكنهم الأصلية فى جانبي الموصل الأيسر والأيمن".



ولفت نوروز الى ان "كادر الوزارة بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدمت وجبات غذائية وماء الشرب للعائدين أثناء عودتهم"، مؤكدا "استمرار الوزارة فى عملها لإعادة كافة النازحين من الراغبين بالعودة".

وكشفت دراسة لمنظمة الهجرة الدولية، عن وجود مليون و87 ألف نازح عراقي لم يعودوا حتى الآن إلى مناطق سكنهم الأصلية، مشيرة الى ان هناك اسباب كثيرة دفعت الكثير من النازحين إلى البقاء في مناطق النزوح.

