الانواء تنشر تقريرا عن الحالة الجوية اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية الاحد

الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، تقريرا عن الحالة الجوية التي ستشهدها البلاد اعتبارا من الخميس ولغاية الاحد المقبل.

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي اطلعت الخليج 365، عليه ان "البلاد ستشهد تساقط للامطار اعتبار من اليوم الخميس ولغاية الاحد وفي كافة المناطق مصحوبة بكتلة هوائية باردة".

وفيما يلي التقرير الجوي:



