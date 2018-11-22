النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً واختلاساً بأكثر من ثلاثة مليارات دينار في سفوان

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط ثلاث حالات تلاعب وتزوير واختلاس بأكثر من ثلاثة مليارات دينار في مديرية بلدية سفوان بمحافظة البصرة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق التحري والضبط القضائي في مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى بلدية سفوان، تمكن من ضبط عمليات تلاعب وتزوير باستخدام وصولات وهمية في إطفاء مبالغ مالية مقدارها ثلاثة مليارت دينار"، مضيفةً أن "الفريق تمكن أيضا من ضبط وصولات شراء مزورة بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية لــ(17) غطاسا من مناشئ هندية وتركية وصينية".



وأشارت الدائرة إلى "ضبط اختلاس مبلغ مالي من قبل مسؤول الحسابات في البلدية الذي قام بتزوير توقيع مدير البلدية على أحد الصكوك وتظهير الصك إلى أخيه الذي تسلم المبلغ من مصرف الرافدين في المدينة"، مؤكدةً "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".