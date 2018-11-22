العدل: الحبس لموظفة شاركت ببيع عقار بالكرادة تجاوزت مساحته 11 الف متر

الخليج 365/ بغدادأعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، الخميس، عن إصدار حكماً بحبس موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ 2 شاركت ببيع عقار تجاوزت مساحته (11) ألف متر في الكرادة ببغداد عن طريق التزوير.

وقال الغزّي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم نقل ملكية العقار البالغ مساحته (11180) متر مربع في الكرادة من مالكه الى المشتري بإستخدام وكالة معزولة ومؤشر عزلها بالحاسبة الالكترونية في الدائرة التي جرت فيها عملية نقل الملكية".



وأضاف أن "إتمام معاملة البيع التي قام بها محامي جاءت بدون التثبّت من المستمسكات العائدة لمالك العقار، وهي مهمة الموظفة المدانة (هـ.ح.ح) التي لم تطلب ايضاً صحة صدور الوكالة التي خولت المحامي بيع العقار".

وتابع الغزي أن "الموظفة إرتكبت عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية، فأصدرت المحكمة قراراً بحبسها لمدة سنة واحدة مع إحتفاظ الدائرة المتضررة والمشتكي (صاحب العقار) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

