بالوثيقة.. شيوخ عشائر كربلاء تعلق على شمول "الدكة العشائرية" بقانون الارهاب

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الخليج 365/ بغداد
رحبت عشائر محافظة كربلاء، الخميس، بقرار مجلس القضاء الاعلى الذي صدر مؤخراً والقاضي بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية " وفقاً لأحكام قانون مكافحة الارهاب.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شيوخ ورؤساء عشائر محافظة كربلاء المقدسة وجهوا شكراً وتقديراً لرئيس مجلس القضاء الاعلى واثنوا على قرار التعامل مع الدكات العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب، واصفين اياه بالتاريخي".
وأضاف ان "العشائر في المحافظة وصفت القرار بالخطوة الجادة على الطريق الصحيح لتعديل وتشذيب وتوجيه الاعراف والعادات العشائرية نحو الافضل والذي سيساهم في تطبيق وترسيخ الامن والاستقرار وتمتين العلاقات بين العشائر".
رحبت عشائر محافظة كربلاء، الخميس، بقرار مجلس القضاء الاعلى الذي صدر مؤخراً والقاضي بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية " وفقاً لأحكام قانون مكافحة الارهاب.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شيوخ ورؤساء عشائر محافظة كربلاء المقدسة وجهوا شكراً وتقديراً لرئيس مجلس القضاء الاعلى واثنوا على قرار التعامل مع الدكات العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب، واصفين اياه بالتاريخي".
وأضاف ان "العشائر في المحافظة وصفت القرار بالخطوة الجادة على الطريق الصحيح لتعديل وتشذيب وتوجيه الاعراف والعادات العشائرية نحو الافضل والذي سيساهم في تطبيق وترسيخ الامن والاستقرار وتمتين العلاقات بين العشائر".
وجاء ذلك خلال مؤتمر عشائري انعقد في كربلاء وشارك فيه شيوخ ورؤساء العشائر هناك.
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