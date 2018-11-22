عراقيون يحضرون حفلا موسيقا لفرقة اسرائيلية باسطنبول

الخليج 365/ بغدادنشر الحكومة الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يسجل لحظات من حفل موسيقي أقامته فرقة إسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية.

وكتبت الحكومة في التغريدة لها ان "العديد من الشبان العرب من العراق، تونس، المغرب، ودول أخرى توافدوا الى إسطنبول لحضور العرض الموسيقي لفرقة اورفان لاند الإسرائيلية التي يتابعونها ويشغفون بها".



