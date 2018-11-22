- 1/2
- 2/2
الخليج 365/ بغداد
نشر الحكومة الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يسجل لحظات من حفل موسيقي أقامته فرقة إسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية.
نشر الحكومة الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يسجل لحظات من حفل موسيقي أقامته فرقة إسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية.
وكتبت الحكومة في التغريدة لها ان "العديد من الشبان العرب من العراق، تونس، المغرب، ودول أخرى توافدوا الى إسطنبول لحضور العرض الموسيقي لفرقة اورفان لاند الإسرائيلية التي يتابعونها ويشغفون بها".
شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيون يحضرون حفلا موسيقا لفرقة اسرائيلية باسطنبول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .