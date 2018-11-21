بدر تعلن رفضها تخصيص مبالغ بدل ايجار للنواب

الخليج 365/ بغداد

أعلنت كتلة بدر النيابية، الاربعاء، عن رفضها تخصيص مبالغ بدل الايجار لاعضاء مجلس النواب، فيما اقترحت التنسيق مع الحكومة لاستئجار العقارات التابعة للدولة لاعضاء المجلس ببدل حقيقي على ان يتم الخروج منها بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لمقتضيات المصلحة العامة وتقديرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي وباعتبارنا ممثلين عن الشعب نحن في كتلة بدر النيابية نرفض تخصيص مبالغ بدل ايجار للنواب".

واقترحت الكتلة، بحسب البيان أن "يقوم البرلمان بالتنسيق مع الحكومة بتخصيص العقارات التابعة للدولة واستئجارها للنواب ببدل حقيقي وبموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة، ويتم تسليمها للدولة بعد انتهاء الدورة البرلمانية".

وتناولت بعض وسائل الاعلام وثائق رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان تشير الى تخصيص مبالغ "بدل الايجار" لاعضاء المجلس بقيمة ثلاثة ملايين دينار للشهر الواحد، فيما اثارت هذه الوثائق انتقادات واسعة على مواقع التواصل.