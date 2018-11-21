البرلمان يرفع جلسته الى السبت المقبل

الخليج 365/ بغدادرفعت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، جلسة المجلس التي عقدت اليوم الى السبت المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء الى يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهراً".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

