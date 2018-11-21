عبد المهدي: لا يمكن الانتظار اكثر دون استكمال الكابينة الوزارية وغداً سنلتقي البارزاني

الخليج 365/ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، أنه لا يمكن الانتظار اكثر دون استكمال الكابينة الوزارية، فيما اشار أنه سيلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني غدا في بغداد.



وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي حضرته الخليج 365، إنه "لا يمكن الانتظار اكثر دون استكمال الكابينة الوزارية".

وبشأن الوضع الأمني في البلاد، اكد عبد المهدي أن "داعش يواصل تحركاته من خلال خلاياه النائمة وعمليات القضاء عليه متواصلة".

وعن زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى بغداد، اشار عبد المهدي الى أن حكومته "تنظر الى زيارة مسعود البارزاني الى بغداد بكل ايجابية"، مؤكدا بالقول "غدا سيكون لنا لقاء معه".



يذكر أن رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي شددا، امس الثلاثاء، على استكمال الكابينة الوزارية والتواصل بين الحكومة والبرلمان.