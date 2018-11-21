عبد المهدي: هناك جهد متواصل ليلاً ونهاراً لاعادة افتتاح المنطقة الخضراء

الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، وجود جهد متواصل ليلا ونهارا لاعادة افتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي حضرته الخليج 365، إن "جولة رئيس الجمهورية الاقليمية الاخيرة كانت ناجحة وذات ابعاد اقتصادية وامنية".

وبشأن افتتاح المنطقة الخضراء، اكد عبد المهدي أن "هناك جهدا متواصلا ليل ونهار لاعادة افتتاح المنطقة الخضراء".

يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شدد، في 10 تشرين الاول الماضي، على ضرورة فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين.