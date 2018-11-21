الحلبوسي يدعو لتشريع قانون يخص البنك المركزي ويوجه بمخاطبة الانواء بشأن تلف العملة

الخليج 365/ بغداد
دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، الى تشريع قانون يسمح للبنك المركزي المساهمة بدعم مؤسسات الدولة، فيما وجه بمخاطبة الانواء الجوية بشأن تلف العملة.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، في12 تشرين الثاني 2018، قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.
دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، الى تشريع قانون يسمح للبنك المركزي المساهمة بدعم مؤسسات الدولة، فيما وجه بمخاطبة الانواء الجوية بشأن تلف العملة.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب وجه باجتماع مشترك بين اللجنة المالية النيابية ومحافظ البنك المركزي واعضاء مجلس الادارة لمناقشة سياسة البنك".
ودعا الحلبوسي، بحسب المصدر الى "تشريع قانون يسمح للبنك المركزي المساهمة في دعم مؤسسات الدولة في تنمية القطاعات التربويه والصحية"، مقترحاً "تصويت على (لجنة تقصي الحقائق ) بما يخص بناية البنك المركزي الجديدة".
ووجه رئيس البرلمان بـ"مفاتحة دائرة الأنواء الجوية للتأكد من حالة الطقس في الْيَوْمَ الذي تعرضت فيه العملة للتلف في مصرف الرافدين".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، في12 تشرين الثاني 2018، قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.
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