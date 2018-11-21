رئيس الجمهورية يؤكد على توفير كل امكانات نجاح النشاط التجاري

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الأربعاء 21 تشرين الثاني 2018 16:41
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الخليج 365/ بغداد
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على ضرورة توفير كل إمكانات نجاح النشاط التجاري، وبما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الانتاج.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر رسول الحمداني وعدداً من اعضاء الغرفة"، مبينة أن "الوفد قدم تهانيه الى صالح بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية".
وأضافت الرئاسة، أن "اللقاء ناقش اهم المعوقات التي تواجه عمل غرفة تجارة بغداد وآلية تطوير عملها"، مبينة أن "اللقاء شهد ايضا كيفية دعم مبادرة رئيس الجمهورية في احياء الأحياء القديمة في العاصمة بغداد عن طريق القطاع الخاص".وشدد صالح، بحسب ابيان، على "ضرورة توفير كل إمكانات نجاح النشاط التجاري، وبما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الانتاج، كما ييسر احتياجات المواطنين، ويساعد التجار العراقيين على ان يكونوا مسهمين فاعلين ببناء وإعمار المدن والبلاد"، مؤكدا على "الحرص لتطوير عمل غرفة تجارة بغداد لما يسهم بتحسن وتطور الاقتصاد".
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