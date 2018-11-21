بالفيديو: معاناة طلبة جامعة الكوفة مستمرة... عدم توفر للخدمات وصعوبة في النقل

مئات الطلبة استحدثت لهم جامعة الكوفة اقساما داخلية على أمل انهاء إسكانهم المؤقت في فنادق النجف لكن هذا الاستحداث جلب معه مشاكل جديدة تمثلت في عدم توفير الخدمات فضلا عن النقل والانترنت بحسب الطلاب.

في هذا السياق، قال احد الطلاب: "نحتاج حقوق بسيطة ثلاجات مجمدات الغاز دنعاني من عده ننزل مانلاكي غاز ودنعناي فترة الصبح من نروح للدوام نصعد بالباديه تصير علينا تلث صعدات؟ خاصه كلية الادارة والاقتصاد كلية العلوم كلية التربية". (كلام محكي)



واضاف طالب آخر: "بالاقسام احنا الانترنت محتاجينه كلش لان نحتاج بحوث ومحاضرات مرات نريد ننزلها فمن نروح الهم نكلهم نريد محاضرات يكلي على الانترنت نزلها الانترنت ماكو وحتى على الخط كلش ضعيف". (كلام محكي)

رئاسة الجامعة شكلت لجنة لتوفير احتياجات طلبة الأقسام الداخلية مؤكدة انها ستحتاج الى اقسام إضافية مع توقعات بازدياد اعدادهم خلال السنوات المقبلة.

من جهته، قال محسن الظالمي، رئيس جامعة الكوفة: "احنا كل سنة نتوقع زيادة عشرة بالمية من طلبة الأقسام الداخلية بسبب تخرجهم من الدارسة الاعدادية وقبولهم بالدراسة الجامعية في هذه السنة تفاجئنا بزيادة حوالي خمسة وعشرين بالمية من طلبة الصف الأول اذا بقت هالمعدلات وكل سنة هناك زيادة خمسة وعشرين بالمية فاكيد نحتاج الى بناء اقسام داخلية اضافية او زيادة المبالغ المخصصة". (كلام محكي)

هذا واستقبلت جامعة الكوفة اعدادا كبيرة من الطلبة والاكاديميين النازحين من المناطق الساخنة خلال الأربع سنوات الماضية اغلبهم عاد بعد تحرير تلك المناطق لتبقى الأقسام الداخلية لطلبة المحافظات الجنوبية فقط، ومع ذلك فان الطلبة يعانون من هذه المشكلات.

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