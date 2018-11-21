بالفيديو: بعد أكثر من 10 سنوات على احتجاز اموالهم مودعو مصرف الوركاء يتظاهرون من جديد

بعد أكثر من عشر سنوات على احتجاز اموالهم، مودعو مصرف الوركاء يجددون تظاهراتهم امام مبنى المصرف للمطالبة بصرفها. اربعمئة مليون او اكثر هي قيمة الاموال المودعة لكل شخص من هؤلاء ذهبت الى المجهول، بينما البنك المركزي لم يتخذ اي اجراء بحق المصرف الذي وصفوه بالمخالف.

الوركاء وبالرغم من مزاولة عمله في سوق العملة الا انه لم ينصف مودعيه، ما يثبت ان البنك المركزي على دراية تامة بالاعمال غير الشرعية التي يقوم بها المصرف بحسب المتظاهرين.



وعجز المتظاهرون عن مناشدة الجهات المعنية التي لم تجد اي حلّ لهم، مصير اموالهم مرهون بالبنك المركزي الذي من المفترض ان يضع قوانين صارمة ضد المصارف الاهلية التي تعمل دون اي قانون يحمي المودعين .

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