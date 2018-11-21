مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الحلبوسي بعد عودة نواب المحور

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، الاربعاء، بأن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وذلك بعد عودة نواب المحور الذين انسحبوا في وقت سابق احتجاجا على تغريدة السيد مقتدى الصدر بشأن وجود عمليات بيع للوزارات المتبقية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب محمد الـحـلبوسـي افتتح، بعد ظهر اليوم، أعـمـال الجلسة رقـم ١٤ من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الاولى للدورة النيابية الرابعة".



واشار المصدر الى أن "نواب المكون السني عادوا الى قاعة جلسة البرلمان دون اعلان موقف رسمي، وذلك بعد انسحابهم وعقدهم اجتماعا لمناقشة اتخاذ موقف احتجاج على تغريدة السيد مقتدى الصدر بشأن وجود عمليات بيع لمرشحي الوزارات المتبقية".

وذكر المصدر النيابي، أن "القوى السنية في مجلس النواب اجتمعت بمقر تحالف المحور بمبنى البرلمان لاتخاذ موقف موحد تجاه تغريدة الصدر وحسم موقف من مقاطعة الجلسات المقبلة او الاكتفاء بمقاطعة جلسة اليوم فقط كعمل احتجاجي".

وكشف مصدر نيابي، في وقت سابق ان تحالف المحور قاطع جلسة مجلس النواب، ما ادى الى عدم عقدها بسبب عدم اكتمال النصاب.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "نواب المحور يطالبون الصدر بتحديد الفاسدين والمتورطين بعمليات بيع وشراء المناصب".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 19 تشرين الثاني الحالي، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

