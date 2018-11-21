نائب: التراشق باتهامات بيع الوزارات سياسة جديدة لتمرير مرشحين بعينهم

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب محمد الكربولي، الاربعاء، ان التراشق باتهامات بيع الوزارات سياسة جديدة لتمرير مرشحين بعينهم.

وقال الكربولي في تغريدة له على موقعه الرسمي على تويتر وتابعتها الخليج 365، ان "‏التراشق باتهامات بيع الوزارات والمناصب فرية سياسية جديدة لتمرير مرشحين بعينهم".

واضاف "اننا ‏شرطنا لإخواننا في تحالفي الإصلاح والبناء هو إعمار محافظاتنا المدمرة"، مشيرا "إذا كنتم بحجم هذا التحدي، خذوا الوزارات وعمروا مدننا إن كنتم صادقين".



وكشف مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، ان نواب تحالف المحور طالبوا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحديد الفاسدين والمتورطين بعمليات بيع وشراء المناصب الوزارية.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 19 تشرين الثاني الحالي، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

