النجيفي يدعو لانقاذ الموصل ومصدر: لم تصدر اوامر لاتخاذ خطط طارئة بشان المدينة

الخليج 365/ بغداددعا محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، الى التعاون لانقاذ مدينة الموصل، فيما كشف مصدر امني عدم صدور اوامر لاتخاذ خطط طارئة بشأن المدينة.

وقال النجيفي في تصريح صحافي انه "يجب التعاون لإنقاذ الموصل"، مشدداً على ضرورة "منع الفاسدين من الاستمرار في العبث بالموصل ووضع حلول سريعة".

واضاف ان "الموصل تسببت سابقاً بضررٍ لجميع العراق، وسيتكرر ذلك إذا اختل الأمن فيها، أو نشطت خلايا داعش مجدداً، أو إذا استمر العابثون الفاسدون"، محذرا من "كارثة جديدة على العراق".



من جهته، كشف مصدر امني ان "أي أوامر جديدة لم تصدر لاتخاذ خطط طارئة لحماية الموصل"، مبيناً أنّ "معلوماتنا الاستخبارية أكدت وجود مخاطر تحيط بالموصل".

وكان مسؤولون عراقيون حذروا في وقت سابق من خطورة الصراع السياسي في العراق، خاصة في ما يتعلق بالخلاف على حقيبتي الداخلية والدفاع، على الملف الأمني، حيث بدأت تداعياته تظهر بعودة العنف مجدداً، في ظل تخبط أمني واضح في عدد من مناطق البلاد، وسط تحذيرات من مغبة عدم حسم الوزارتين.

