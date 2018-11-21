نواب المحور يطالبون الصدر بتحديد الفاسدين المتورطين بعمليات بيع وشراء المناصب

كشف مصدر برلماني، الاربعاء، ان تحالف المحور قاطع جلسة مجلس النواب، ما ادى الى عدم عقدها بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تحالف المحور قاطع جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، ما دفع الى تاجيل عقدها نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب"، مبينا ان "ذلك جاء احتجاجا على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن بيع المناصب الوزارية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "نواب المحور يطالبون الصدر بتحديد الفاسدين والمتورطين بعمليات بيع وشراء المناصب".
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 19 تشرين الثاني الحالي، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.
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