نائب يطالب بالغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين

الخليج 365/ بغداد
طالب عضو في مجلس النواب، بتعديل الدستور والغاء مكاتب المفتشين العامين وهيئة النزاهة، فيما اشار الى أن الاخيرة فيها الكثير من شبهات الفساد.
وقال كاظم الصيادي في موتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، "طالبنا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور والغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام لكن دون اذان صاغية"، مجددا المطالبة مرة اخرى "فضلا عن تشكيل لجنة بتعديل الدستور".
وطالب الصيادي "بالغاء هيئة النزاهة"، معتبرا أن فيها "الكثير من شبهات الفساد، كما الحال للجنة النزاهة في البرلمان السابق التي كانت غير معطاء ومعرضة لانتهاكات" وفق قوله.
طالب عضو في مجلس النواب، بتعديل الدستور والغاء مكاتب المفتشين العامين وهيئة النزاهة، فيما اشار الى أن الاخيرة فيها الكثير من شبهات الفساد.
وقال كاظم الصيادي في موتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، "طالبنا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور والغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام لكن دون اذان صاغية"، مجددا المطالبة مرة اخرى "فضلا عن تشكيل لجنة بتعديل الدستور".
وطالب الصيادي "بالغاء هيئة النزاهة"، معتبرا أن فيها "الكثير من شبهات الفساد، كما الحال للجنة النزاهة في البرلمان السابق التي كانت غير معطاء ومعرضة لانتهاكات" وفق قوله.
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