بالفيديو: نواب ينتقدون عبد المهدي... والسبب الفجوة الحكومية!

فجوة حكومية يعيشها العراق بسبب عدم استكمال الكابينة الوزارية ما اثر على جميع مفاصل الحياة التي ترتبط بصورة طردية مع الاحداث السياسية، هذا الامر وتبعاته لاقى العديد من الانتقادات النيابية اذ اتهم عضو مجلس النواب عن تحالف البناء عبد الهادي السعداوي، كتلاً سياسية لم يسمها بوضع عوائق على ترشيح بعض الأسماء للمناصب الوزارية.

وداعا عبد الهادي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اتخاذ قرار شجاع وعدم البقاء متفرجاً بشأن استكمال الكابينة الوزارية. واكد السعداوي ان التوافقية بداخل الحكومة أصبحت صعبة التحقيق، مبيناً أن على رئيس الوزراء أن لا يبقى متفرجاً بشأن استكمال كابينته أو ترك المبادرة لبعض الأطراف السياسية لفرض إراداتها.



وتعليقا على ما يدور في الساحة السياسية، أكد المتحدث باسم تحالف سائرون حمد الله الركابي، أن مجلس النواب له الكلمة الفصل بشأن حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، فيما اعتبر أن الآراء الفردية التي تطرح من بعض النواب حول القضايا جميعها محترمة لكنها ليست بالضرورة تمثل الرأي الرسمي للجهات التي ينتمون لها. واكد الركابي أن موقف سائرون ثابت من خلال منح رئيس مجلس الوزراء المساحة لاختيار كابينته الوزارية وخاصة الوزارات الأمنية، مشيرا الى أن سائرون لا يريد شخصنة الأمور لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار استيزار شخصيات تخدم العراق والمصلحة العامة.

اما بخصوص التوقيتات الزمنية الكفيلة باستكمال الحكومة، فقد رجح النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز اكتمال الكابينة الوزارية الجديدة خلال الاسبوع المقبل، مبينا ان التقارب في وجهات النظر بين التحالفات السياسية توصلت الى حلول شبه نهائية خاصة بشان حقيبتي الدفاع والداخلية.

وذكر الفايز إن الحوارات داخل التحالفات السياسية وصلت الى خط شروع النهاية خاصة بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية وبالتالي سيتم ارسال اسماء المرشحين الى رئيس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، مؤكدا ان عبد المهدي سوف لن يعترض على مرشحي التحالفات وذلك للانطلاق بجدية لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.

ويرى سياسيون مستقلون ان المشهد السياسي الان لم يختلف عن الحكومات السابقة باستثناء ما حدث من تداول سلمي، مشددين على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية لتلافي الخلافات التي قد تنعكس سلبا على العديد من الملفات.

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