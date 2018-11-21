نائب: تردد عبد المهدي بتقديم ماتبقى من الكابينة الوزارية امر يحسب عليه

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، الاربعاء، ان تردد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في تقديم الاسماء التي لديه لما تبقى من كابينته الوزارية الى مجلس النواب منذ قرابة الشهر امر يحسب عليه ،مشددا على ان الكرة اليوم بملعب عبد المهدي.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاعتراض على شخص فالح الفياض هو من كتلة واحدة وهو حق مشروع لها ان تعترض ونحن ايضا كان لنا اعتراضات على بعض المرشحين وحين تم عرضهم للتصويت وفازوا احترمنا قرار البرلمان وباركنا لهم"، مبينا ان "الكرة اليوم بملعب عبد المهدي وعليه ان يطرح الاسماء المقتنع بها امام مجلس النواب وهو المعني باختيار من يراه مناسبا ومن لايمر يتم ترشيح اسماء اخرى".



واضاف العيساوي، ان "هنالك غموض كبير برؤية تشكيل الحكومة وهي التي خلقت تلك التأويلات والتقاطعات بين القوى السياسية وتركت المجال للتكهنات كي تكون مستمرة حول كل موقف وحادثة"، لافتا الى ان "الصورة الموجودة امامنا ان الفياض هو مرشح عبد المهدي وقد نال دعم كل تحالف البناء وجزء كبير من الاصلاح بالتالي فعلى رئيس الوزراء تقديمه للبرلمان بدل التذرع بالخلافات بين الكتل وتاجيل تقديم الاسماء منذ مدة قاربت على الشهر".

واكد العيساوي، ان "تردد رئيس الوزراء في ارسال الاسماء للبرلمان على اعتبار ان كتلة معينة ترفض بعض المرشحين هو امر يحسب على رئيس الوزراء".

يشار الى مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل ثمان وزارات.

