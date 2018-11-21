المؤبد لمدان بسرقة النفط الخام من التاجي

الخليج 365/ بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان لقيامه بسرقة النفط الخام من احد أنابيب النفط في منطقة التاجي.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المتهم اعترف خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بقيامه بثقب الأنبوب النفطي الممتد في منطقة التاجي وسرقة النفط الخام وبيعه في منطقة الشيخ عمر وعلى مدى أربعة أشهر".



وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق المادة 6 من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

