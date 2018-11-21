حسم خمس وزارات ونائب يكشف: المرشحون لها هم ذاتهم الذين طرحوا بالجلسة الاولى

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة المحور الوطني مضر الكروي، الاربعاء، حسم خمس وزارات من اصل الثمانية المتبقية في الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اشار الى ان المرشحين للوزارات الخمس هم انفسهم الذين طرحوا في الجلسة الاولى التي صوت فيها على 14 وزير.

وقال الكروي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك توافق كبير حصل على خمس وزارات حيث تم التوافق على تمريرها باسرع وقت ممكن"، مبينا ان "الاسماء التي ستطرح لهذه الوزارات الخمسة هي نفسها التي طرحت بالجلسة التي صوت فيها على الـ 14 وزارة".



واضاف الكروي ان "الخلافات مازالت مستمرة على وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتي لم تحسم حتى اللحظة لتمسك كل طرف بما يريده دون اي تنازلات"، لافتا الى انه "في حال وجود اية اشكاليات تتعلق بالنزاهة او المساءلة فهنالك توافق بين الجميع على اهمية استبدال المشمولين بها".

واكد الكروي ان "تأخير حسم الكابينة الوزارية هو امر غير مجدي او صحيح"، لافتا الى انه "لاينبغي ان تدار الدولة بالوكالة كونها مشكلة عانينا منها كثيرا وينبغي ان لاتتكرر بحكومة عادل عبد المهدي".

يشار الى مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تأجيل ثمان وزارات.

