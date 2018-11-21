وفد من المجمع الفقهي يزور الصدر بالنجف ويعلن دعمه التام لمشروع "الإصلاح"

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب مكتب زعيم التيار الصدري "الخاص" في محافظة النجف، الاربعاء، أن وفدا من المجمع الفقهي لجامع ابو حنيفة ببغداد زار زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف واعلن دعمه لمشروع "الاصلاح".

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن السيد مقتدى الصدر "استقبل، اليوم، وفد المجمع الفقهي العراقي لجامع الإمام أبي حنيفة في الحنانة بالنجف الأشرف"، مبينا أن "الوفد الزائر قدم تهانيه الى الصدر بمناسبة ذكرى مولد سيد الكائنات ونبي الرحمة والسلام محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم)".



وأوضح أن الوفد "حمل تحيات وسلام رئيس المجمع الفقهي أحمد الحسن طه وأعلن عن دعمه التام لمشروع الإصلاح الذي يرعاه الصدر"، لافتا الى أن "وفد المجمع الفقهي أكد ان المجمع يضع يده بيد الصدر في محاربة الفساد والمفسدين معتبرين إياه حاملاً للواء هذا المشروع المبارك".

ولفت الى أن "اللقاء تناول الحديث عن كل ما يخدم العراق والعراقيين وتوطيد أواصر الوحدة الإسلامية والوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي ونبذ كل أشكال التفرقة والعنف والتطرف".

ويعد المجمع الفقهي ومقره في جامع ابو حنيفة في الاعظمية ببغداد، من ابرز المرجعيات الدينية لاهل السنة في العراق.

