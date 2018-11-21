مصدر يكشف عن الهدف من زيارة البارزاني لبغداد

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي مسؤول، الاربعاء، عن الهدف من زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيزور بغداد قريبا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "البارزاني سيبحث في بغداد الاوضاع السياسية وتشكيل الكابينة الوزارية بعد لقائه بالمسؤولين على راسهم رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، اضافة الى رؤساء الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "الزيارة تأتي ايضا بهدف دعم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".



يذكر ان زيارة مسعود البارزاني الى بغداد هي الاولى بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وإجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان.