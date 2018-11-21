المالكي يؤكد لوزير الخارجية ضرورة العمل على تعزيز الدعم الدولي لإعمار البلاد

الخليج 365/ بغداداكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، على ضرورة الاهتمام بعلاقات العراق الخارجية، فيما شدد على العمل على تعزيز الدعم الدولي لإعمار البلاد.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وزير الخارجية محمد علي الحكيم"، مبينا ان "الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية، كما تم التطرق أيضا إلى مسار العلاقات الخارجية على المستوى الاقليمي والدولي".



وأكد المالكي "على ضرورة الاهتمام بعلاقات العراق الخارجية ومعالجة التحديات التي تعترض تطويرها، فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز مكانة العراق في المحافل الدولية"، مشددا "العمل على تعزيز الدعم الدولي لإعمار البلاد".

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في السابع من تشرين الثاني الحالي، ان السياسة الناجحة التي تم انتهاجها عبر السنوات الماضية جعلت العراق قوة فاعلة في المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون للاستقرار والإعمار في جميع مناطق البلاد.

