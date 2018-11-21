التربية تُحدد الضوابط الوزارية الخاصة بالتحاق التلاميذ والطلبة في المدارس المسائية

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن الضوابط الوزارية الخاصة بقبول التلاميذ والطلبة في الدراسة المسائية، فيما حددت اعمار الذين يسمح لهم بالدوام في تلك المدارس للعام الحالي 2018 – 2019.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أعلنت عن ضوابط القبولات بما يخص المدارس المسائية وأعمار الطلبة الذين يسمح لهم بالدوام فيها".



واضافت ان "الضوابط والقبولات تأتي على النحو الاتي (يقبل الطالب في الدراسة الابتدائية المسائية من كان تولده 2002 فما فوق للذكور، و2000 فما فوق للإناث، ويقبل في الدراسة المتوسطة المسائية من كان 1999فما فوق للذكور، و1997 فما فوق للإناث، كما يقبل في الدراسة الإعدادية المسائية من كان تولدهُ 1994 فما فوق للذكور و1992 فما فوق للإناث".

وتابعت انه "في حالة عدم السماح للتلاميذ والطلبة في المراحل كافة الدوام في المدارس المسائية فبإمكانهم التقديم للامتحانات الخارجية للعام الحالي".

