مسؤول ايراني: توسعة حرم الإمام الحسين (ع) لأربعة أضعاف

الخليج 365/ بغدادأعلن مسؤول ايراني، الاربعاء، أن مساحة حرم الإمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء ستزداد أربعة اضعاف مع اكتمال صحن السيدة زينب (ع) في سوريا، فيما لفت الى أن مساحة حرم الامام علي (ع) في النجف أصبحت أكبر هيكل بنائي ومزار مسقف في العالم.

وقال مسؤول إعادة اعمار العتبات المقدسة في محافظة قزوين الايرانية حامد كبودوند، في تصريح اوردته وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، إن "مساحة الحرم الشريف للإمام الحسين (ع) ستزداد 4 اضعاف مع اكتمال صحن السيدة زينب عليها السلام"، مؤكدا ان "لدى الهيئة 1500 مشروع لإعادة الاعمار (في المراقد المقدسة في العراق)، تم الانتهاء من اكمال 150 مشروعا وباقي المشاريع قيد التنفيذ".



واوضح، المسؤول الايراني، انه "بالاعتماد على مساعدات الناس ومشاركة هيئة إعادة اعمار العتبات المقدسة فقد ازدادت مساحة حرم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في النجف الاشرف 20 ضعفا وأصبح أكبر هيكل بنائي ومزار مسقف في العالم".

ولفت كبودوند الى "اكتمال 90 في المئة من صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في النجف الاشرف"، مؤكدا ان "القبة الجديدة لحرم الإمام الحسين (ع) ستكتمل العام (الإيراني) الجاري".

واشاد "بالدعم الذي يقدمه الشعب الإيراني في مجال توسعة العتبات المقدسة في العراق"، مؤكدا ان "الأعداء حاولوا بث الشائعات قبل زيارة الأربعين لهذا العام والترويج الى أن هناك خلافات بين الشعب العراقي والإيراني، لكننا شهدنا مزيدا من التقارب والصداقة بين الشعبين وتزايد المودة بين الشعب الإيراني والعراقي والافغاني وسائر شعوب العالم الإسلامي خلال هذه الزيارة المقدسة".

