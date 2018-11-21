واشنطن تدرج عراقيا على لائحتها للارهاب وتكشف عن المناصب التي شغلها

الخليج 365/ بغدادأدرجت واشنطن، القيادي في تنظيم "داعش" حجي عبد الناصر على قائمة "الإرهابيين العالميين" التي تعدها في قرار اتخذ بالتنسيق مع مجلس الأمن الذي وضعه الاثنين على قائمة عقوباته.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "العقوبات تنص على تجميد أصوله المالية ومنعه من السفر بالإضافة إلى حظر الأسلحة".

وأفادت الوزارة بأن "حجي عبد الناصر عراقي الجنسية شغل عدة مناصب رفيعة داخل تنظيم داعش فكان أميرا وواليا في سوريا، ورئيس مجلس مفوض يمارس رقابة إدارية على شؤون التنظيم"، مشيرة إلى أنه "يأتمر مباشرة بزعيمه أبو بكر البغدادي".



وأضافت أن "المجلس المذكور كان مكلفا بإعداد وإصدار الأوامر المتصلة بعمليات داعش العسكرية وجباية الضرائب والشرطة الدينية والعمليات التجارية والأمنية".

وصرح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ناتان سيلز، بأن "داعش هزم لكن لم يتم القضاء عليه".

وأضاف ان "داعش يواصل تقهقره، وعلينا أن نقطع كل طريق إلى موارده التي يستخدمها لنشر الإرهاب في العالم".

وتفرض على الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية عقوبات تشمل التجميد والحجز على أموالهم وممتلكاتهم في الولايات المتحدة إن وجدت، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

