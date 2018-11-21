نائب: تأخير مستحقات الحشد الشعبي استخفافا من متورطين بسيادة الدولة

الخليج 365/ بغدادطالب النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، الاربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكل لجنة تحقيقية في قضية تأخير مستحقات الحشد الشعبي، مشيرا الى وجود وثائق تبين تعمد تأخرها.

وقال عواد في بيان صحفي ، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "تأخير مستحقات الحشد الشعبي يعتبر استخفافا من قبل المتورطين بسيادة الدولة لاسباب وغايات سياسية ".

واضاف عواد ان "التضحيات التي قدمها ابناء الحشد الشعبي هي من حفظة هيبة وسيادة العراق وبقاء الحياة واستمرار العملية السياسية "، مطالبا "بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن خفايا هذا العمل استنادا الى المواد القانونية في النظام الداخلي".



يذكر أن الحكومة السابقة برئاسة العبادي قررت زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة اعتبارا من تاريخ الأول من تشرين الاول من العام الحالي، كما حددها قانون الموازنة العامة من احتياطات الطوارئ .